Se dispara el uso de bicicletas en Madrid por el coronavirus y con ellas el número de accidentes

Madrid ha registrado durante el mes de mayo 215 accidentes de bicicleta, casi el doble que hace un año. El último siniestro se ha producido esta misma mañana en el Camino del Pendón, en la localidad de Camarma de Esteruelas. El SUMMA112 ha tenido que trasladar a un ciclista de 47 años de edad en helicóptero al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave. Sufre fracturas en varias costillas, luxación de hombro y traumatismo craneoencefálico.

Lo cierto es que, en las últimas semanas, se ha multiplicado el número de bicicletas que se ven por las carreteras madrileñas. La culpa, por decirlo de alguna manera, se llama fase 1 de la desescalada. Con ella ha vuelto a funcionar el servicio de alquiler municipal de bicicletas BiciMAD. También han aumentado mucho los pedidos de comida a domicilio de la gente que aún no se siente cómoda en las terrazas, y la mayoría de estas empresas usa bicicletas para hacer este reparto.

Además, ha crecido el número de personas que ha vuelto a trabajar y muchas de ellas han descubierto la bicicleta como una perfecta alternativa al transporte público, como nos ha contado a Cope, Miguel Ángel Bolaños, director de Marketing de las tiendas de ciclismo Sanferbike: “el interés que realmente se ha multiplicado es el de la gente que no era ciclista habitual. Se han dado cuenta de que la bici es la mejor solución de movilidad urbana por el coronavirus”.

De hecho, en opinión de Miguel Ángel, “los talleres están desbordados con las típicas bicis antiguas, que estaban olvidadas en el trastero, y ahora necesitan una puesta a punto”. Y no sólo los talleres. Miguel Ángel nos cuenta que esta preferencia por las bicis también se ha notado mucho en las tiendas. “Hemos tenido un fuerte crecimiento en las ventas. Primero, durante el confinamiento, a través de la venta online, y ahora, con las cuatro tiendas abiertas, la venta física se ha disparado tanto que algunos modelos de primer precio empiezan a escasear en el mercado”.

Aumenta la presencia de bicicletas y, por tanto, el número de siniestros que protagonizan. Las lesiones más comunes que dejan estos accidentes son traumatismos craneoencefálicos, fracturas de clavícula y hombro, poliscontusiones y abrasiones. De ahí, la importancia de ir siempre bien equipados. “Hay que llevar siempre casco, con independencia de que la ley sólo obligue a llevarlo a menores de 16 años”, nos explica Miguel Ángel. También es muy recomendable usar guantes, “porque al caer lo primero que ponen los ciclistas son las manos”, gafas de sol “para evitar reflejos” y, a ser posible, “un calzado con suela dura”.

Es muy importante también ser muy visibles y utilizar chalecos reflectantes y luces. Y conocer muy bien las normas de circulación. Miguel Ángel nos recuerda que “las bicicletas tienen que cumplir las mismas normas que los vehículos y están expuestas a las mismas multas si no las respetan”. Además, él aconseja que si no se tiene mucha experiencia, “se practique primero en un entorno más seguro antes de lanzarse a la calle” donde no hay que olvidar que hay gran cantidad de vehículos de gran tamaño como coches y autobuses que circulan hasta a 50 kilómetros por hora.