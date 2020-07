El Defensor del Pueblo da la razón a Madrid: no había comité de expertos para decidir los cambios de fases

Seguro que recuerdas cuando a mediadios del pasado mes de Mayo, la Comunidad de Madrid intentó en dos ocasiones pasar de la fase 0 de la desescalada a la fase 1. En ambas ocasiones, los días 11 y 18 de Mayo, el Ministerio de Sanidad negó ese cambio de fase por motivos sanitarios y justificando esa decisión en un supuesto comité de expertos que había analizado los datos de Madrid.

Con la segunda negativa, el gobierno regional interpuso un recurso en la Sala de lo contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por considerar que esa negativa no obedecía a criterios sanitarios, sino a una decisión política. Del Alto Tribunal todavía no hay noticias. Sí del Defensor del Pueblo al que mandó un escrito de queja el Partido Popular.

Más de dos meses después de ese "doble NO", el Defensor del Pueblo da la razón a la Comunidad. Considera que el Ministerio de Sanidad incumplió la Ley General de Salud Pública al no revelar los nombres del Comité de Expertos que, supuestamente, decidían qué regiones subían de fase y cuáles no.

Además, muestra un escrito de la Directora General de Salud Pública del Ministerio, en el que reconoce que NO había tal comité de expertos, que NO existía. Que esas decisiones de quien ascendía en la desescalada, las tomaba el propio Ministro Illa tras hablar con las Comunidades.

Tras esta respuesta del Defensor del Pueblo, el consejero de Justicia e Interior, Enrique Lòpez, ha asegurado que Sanidad utilizó "un criterio envuelto en una mentira, la presunta existencia de un comité de expertos, que asesoraba al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que no existía".

"A la Comunidad de Madrid, se nos pretextó que había un comité de expertos que eran los que determinaron que no podíamos pasar de la fase 0 a la fase 1, y ya, en ese momento, denunciamos que estábamos en un proceso oscurantista, falto de transparencia y marcado por criterios estrictamente políticos", dice López.

Además, una vez conocido este escrito del Defensor del Pueblo, la Comunidad se ratifica en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo. No lo retira.