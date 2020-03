La Dama de Elche ya tiene su “emoji”

Los “emoji” forman parte ya de nuestro día a día y lo mismo que el Golden Gate de San Francisco y la paella de Valencia tienen su versión animada, la última incorporación ha sido la Dama de Elche. Obra maestra del arte íbero que se encuentra en nuestra ciudad, en concreto, en el Museo Arqueológico Nacional, la intención es que, en un futuro, este diseño se incorpore a la colección de “emoticonos” que tenemos todos en el móvil

Su autora es Lorena Montenegro Mora, diseñadora gráfica y natural de Elche, que ha encontrado la mejor manera posible de rendir homenaje a su tierra a través de su profesión. En declaraciones a Cope, nos ha contado que fueron sus padres los que se enteraron por la televisión local de la existencia de este concurso: “me lo comentaron y me pareció muy interesante participar porque se trata de un icono muy representativo de mi ciudad” y, además, veía que era una gran oportunidad con este “emoji” “para dar a conocer en todo el mundo la ciudad de Elche”.

Se trata de un dibujo con una sonrisa muy grande, un guiño muy marcado y los típicos rodetes que tanto caracterizan a esta mítica obra de arte. En palabras de su autora, “es un muñeco muy amigable y gracioso, que inspira buen rollo y al que se le pueden dar bastantes usos”. Aunque ella tiene muy claro para qué lo utilizaría: “por ejemplo, para quitar seriedad a un mensaje o para indicar que estás de acuerdo en algo”.

Lorena ha sido la ganadora de un concurso al que se han presentado 340 diseños. Confiesa que le ha echado muchas horas de trabajo porque ella es muy perfeccionista. “Siempre pensaba que podía mejorar cualquier detalle, así que no paré hasta que me quedé totalmente satisfecha con el diseño final”, nos ha contado.

Y lo cierto es que no puede estar más contenta no sólo con el resultado sino con la buena acogida que ha causado en redes: “A la gente le está gustando bastante y estoy muy contenta. Para mi es un orgullo porque este “emoji” representa a mi ciudad y encima lo he hecho yo”.