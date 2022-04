Crecen los casos de hepatitis aguda desconocida y los expertos alertan: "van a seguir subiendo"

Crecen los casos de hepatitis aguda desconocida. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha detectado cinco nuevos casos. Con ellos, son ya 8 en la región y 21 en toda España.

Desde la Fundación de Estudios Hepáticos creen que van a ser más, sobre todo, porque no se sabe apenas nada de esta hepatitis, tampoco cómo se transmite. "No tenemos identificada la causa, aunque todo apunta a un adenovirus, no está del todo claro, así que mientras tanto los casos van a seguir subiendo", explica Vicente Carreño, presidente de esta institución.



Hasta ahora, lo único claro es que esta nueva hepatitis no afecta a adultos. Solo a niños menores de 16 años, y con mayor probabilidad a los de entre 1 y 10. También se han identificado sus síntomas. "El 74% de los afectados presenta ictericia", afirma Carrreño. Esto es que la piel o los ojos empiecen a ponerse de color amarillento, además de dolor abdominal o heces blanquecidas.

Ante estos síntomas, se recomienda acudir inmediatamente al hospital. Para prevenir, los expertos recomiendan medidas similares a las de la pandemia: lavado de manos, mascarilla y desinfección.

El 90 por ciento de los niños se recupera sin problemas, aunque si es cierto que uno de cada 10 podría llegar a necesitar un trasplante hepático. En Madrid, de los ocho casos confirmados, seis han recibido el alta hospitalaria y dos permanecen ingresados. Uno de ellos ha necesitado un trasplante.

Las autordades sanitarias ya estan intercambiando información con el Sistema de Salud británico. Allí, en el Reino Unido, los casos se elevan ya a 114.