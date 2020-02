Un conductor de autobús a Catalina, una joven con movilidad reducida: “Personas como tú no deberían existir”

Catalina tiene 24 años, es estudiante de Psicología y tiene movilidad reducida. Para desplazarse, utiliza una scooter eléctrica que le permite ser autónoma en su día a día, pero en algunas ocasiones como a la hora de subir al autobús, necesita ayuda.

Como cada tarde, regresaba a casa en autobús después de acabar su jornada de prácticas. Al desplegarse la rampa de acceso para personas con discapacidad, Catalina, en declaraciones a COPE, ha contado que pidió ayuda al conductor y que no solo se negó sino que además comenzó a increparle: “Comenzó a decir que personas como yo no deberían subirse al bus. Ni tampoco sus padres dejarles salir de casa solos. Me bajó tres paradas antes, ahí empecé a llorar porque ya no podía más, y el señor no solo me dijo que parase porque iba a molestara la gente, sino que además me escupió”.

Catalina asegura que ya se había cruzado más veces con este hombre en la línea 334 de autobuses y ya había puesto alguna pega a la hora de ayudarle, pero nunca hasta este extremo. Ahora, Catalina asegura que teme volver a utilizar el autobús, a pesar de que siempre ha sido una usuaria habitual.

Desde FAMMA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, denuncian el caso de Catalina, y aseguran que no es uno aislado. Aun así, su presidente Javier Font, reconoce que no todos los conductores actúan de esta manera y en la mayoría de los casos colaboran con las personas con movilidad reducida: “Es cierto que no es justo decir que todos los conductores son como esta persona. Nos encontramos con muy buena gente que nos ayuda en muchos casos y si tienen que esperar esperan. Pero evidentemente cuando surge un caso de estas características, hace pasarlo tan mal a estas personas que desde luego se ha de ser tajante con las medidas disciplinarias que correspondan”.

Desde la compañía “La Veloz”, a la que pertenece este conductor, ya se han tomado medidas. Le han retirado de manera cautelar de su puesto de trabajo mientras se investigan los hechos. De confirmarse, el Consorcio Regional de Transportes no solo podría abrirle un expediente a este hombre, sino que también le podría imponer una sanción.