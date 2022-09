'Condiciones meteorológicas adversas': los expertos cuestionan el protocolo que cierra El Retiro en verano

"Cerrado por condiciones meteorológicas adversas". Es el aviso que se ha podido leer este verano a las puertas del Retiro y otros 8 parques de la capital. Las altas temperaturas, el viento y la cantidad de agua disponible para los árboles hacen activar un protocolo, aprobado en 2019 tras varias muertes por caída de ramas, pero que está lleno de polémica.

A las puertas del Retiro, este verano las quejas han sido constantes. Muchos aprovechan las altas temperaturas para refugiarse en uno de los 'pulmones verdes' de la capital. Sin embargo, en julio, se produjeron 3 cierres totales y 24 parciales, a los que se suman dos cierres totales más en agosto, los días 13 y 25.

Ante las quejas, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha excusado recordando que fue el anterior gobierno municipal, el de Manuela Carmena, el que instauró el protocolo. El concejal de Medio Ambiente, Borja Carabante, asegura que "funciona correctamente" ya que en lo que va de año, cayeron 76 ramas y cinco árboles.

El protocolo no solo afecta al Retiro, sino a otros ocho parques de la capital como 'Los Jardines de Sabatini', 'La Quinta de los Molinos' o el Parque de Juan Carlos I'. No se incluyen, por ejemplo, la Casa de Campo, la Dehesa de la Villa o el Parque de Enrique Tierno Galván, básicamente, porque no se puede controlar el acceso.





EL PROTOCOLO, A DEBATE

En el documento, de unas 150 páginas, se recogen las variables meteorólogicas que, combinadas, dan lugar a los niveles de alerta que conocemos: verde, amarilla, naranja y roja.

Se busca evitar lo que se conoce como 'efecto manguera'. Entre el viento y las altas temperaturas, los árboles dejan de transpirar, de recibir agua y las ramas mueren de forma 'súbita', cayendo al suelo.

Así, con más de 35 grados, la alerta roja se activa si hay previsión de rachas de viento igual o superior a 55 kilómetros por hora. Entre 40 y 55, alerta naranja, y entre 30 y 40, amarilla.

Con alerta roja, el parque se cierra al completo, pero incluso con la amarilla, ya se cierran las zonas infantiles, deportivas y de mayores.

"Lo que está en cuestion no es el protocolo, sino su aplicación que consideramos extrema", señala Luciano Labajos, jardinero y miembro de Ecologistas en Acción.

Los técnicos de Medio Ambiente consultados creen que el protocolo es "bueno", "necesario", pero que debe adaptarse a cada parque, "evolucionar, como así lo hacen las condiciones meteórologicas".

En la misma línea, insisten desde Ecologistas en Acción. "Hay que buscar un equilibrio entre la seguridad y el ocio, porque el riesgo cero no existe. Hay más de 300.000 árboles en Madrid", expone Labajos.

Hay que tener en cuenta que el protocolo nació despues de una racha de muertes por caída de ramas, que por suerte, no se han vuelto a repetir. Labajos cree que la "alarma social" del momento influyó en su redacción. "No todos los jardines históricos son iguales que El Retiro. Ni tampoco en El Retiro todas las zonas son iguales", señala Labajos, que reconoce un problema con la vejez de algunas especies del emblemático parque.

Desde Ecologistas en Acción apuntan a más medidas, a parte del cierre como prevención. "El mantenimiento, el cuidado de los árboles es muy mejorable", señalan.

"No puede entenderse el protocolo como algo estático", afirma Labajos, porque más allá del protocolo, y de quien lo ha hecho, algo falla si no se puede hacer uso de los parques cuando más necesarios son, en verano.