La Comunidad de Madrid abre dos expedientes a la Residencia Los Nogales

Uno de los expedientes se ha abierto por parte de la Dirección General de Atención a la Dependencia por incumplimiento del pliego de condiciones que la Comunidad de Madrid y esa residencia pactaron para cubrir 137 plazas de las 365 con las que cuenta esta residencia. El otro expediente los han abierto los técnicos de inspección de la Consejería por un presunto incumplimiento de la Ley del Mayor madrileña.

En el caso del primer expediente, el posible incumplimiento del pliego de condiciones, las sanciones puede ir desde los 25.000 hasta los 50.000 euros. En el caso del expediente abierto por los técnicos ante ese posible maltrato, la multa puede oscilar entre los 6001 euros y los 600.000.

Ambos expedientes, no serán resueltos hasta que no exista una decisión judicial en firme. Y es que esa futura sentencia tiene que ser vinculante. Lo que tampoco puede hacer la Comunidad de Madrid es personarse como acusación particular.

La Fiscalía ha denunciado ya los hechos y pone como pruebas los vídeos que grabó el hijo de una de las ancianas agredidas que ya no está en la residencia. La otra anciana ya falleció. En esos vídeos se ve cómo esos trabajadores dan bofetadas a una anciana, le mueven la cabeza de manera violenta y le amenazan con arrancarle la cabeza si se les ocurre morderles cuando le están quitando la dentura postiza.

Por su parte, la Residencia Los Nogales afirma en un comunicado que tuvo conocimiento de estos presuntos maltratos este mismo mismo miércoles. Confirma que dos de los trabajadores implicados ya no trabajan en el centro y el otro fue despedido en ese mismo momento. Los Nogales califica los hechos descritos por la Fiscalía como “deleznables y repugnantes”. Se pone a disposición de la Fiscalía para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y anuncia que se personará en la causa como acusación particular.