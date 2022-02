Mi compañía era mi "amiga soledad"

Se llama María Jesús y como ella dice, la soledad se ha convertido en su mejor amiga...."la soledad se ha convertido en mi mejor compañía...no soy asocial, pero si un poco misántropa"·

En Madrid hay 650.000 personas mayores de 65 años, de las cuales una de cada cuatro vive sola. Vivir en soledad es una realidad cada vez más común, pero esa soledad en muchas ocasiones es sobrevenida y no deseada. Para detectarla el área de Familia y Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid han puesto en marcha un programa precisamente para atender a las personas mayores que están solas.

El riesgo de la soledad es llegar a acostumbrarse a ella. Se te quitan las ganas de salir. Te da pereza, te vuelves huraño y poco a poco esa situación te va afectando a la salud física y mental. Ahí entra Noelia, integradora social...Nos cuenta que habla mucho por teléfono con María Jesús, pero también le hace visitas en casa y la asesora sobre programas o talleres a los que puede acudir y la acompaña para que conozca esos entornos. "hay que animarla a que tenga otras relaciones...darles confianza, enseñarle los recursos y convencerla a que participe de todos los recursos de los que dispone. La soledad lleva al aislamiento y eso es muy malo"

SE ME HABÍA OLVIDADO SONREIR

Noelia se ha convertido en una pieza fundamental en la vida de María Jesús. Solo hay que verlas, juntas, cogidas de la mano, como dos amigas que se conocen de toda la vida....A Maria Jesús le costó salir de su casa, pero fue, explica, como el primer día de colegio. Al principio cuesta mucho pero luego vas feliz. Ahora acude al centro de mayores, participa en talleres y ha vuelto a sonreir..."yo tenía entumecidos los músculos de la sonrisa porque hacía mucho tiempo que no sonreía. Ahora voy sonriendo con más facilidad. He llegado hasta a reir a carcajadas y es una sensación maravillosa porque te llenas de oxígeno, de vida, te llenas de amor..."

Y no solo reir, es una cuestión de autoestima y de mejoría física. Parece que duele todo un poco menos, cuando tienes la cabeza entretenida en otras cosas que no sea el sillón de tu casa.

UN RECURSO DESCONOCIDO

Todos conocemos la Ayuda a Domicilio, o la Teleasistencia, pero hay otros recursos, que se descononcen. La gente no sabe que hay gente que puede ayudarte a salir de ese aislamiento. Hay talleres con muchas actividades desde atención psicológica hasta proyectos artísticos. Una vez que se detecta se pueda ayudar a esas personas, pero lo difícil es detectarlo. Lo explica Mar, coordinadora del programa. "Detectamos situaciones que la persona no manifiesta. Hay una tendencia a esconder esa situación de soledad."

EL RIESGO DE NORMALIZAR LA SOLEDAD

La soledad no está bien vista, y la gente tiende a esconderla. El problema es todos tendemos a normalizar una realidad que no debería producirse...."Que la sociedad normalice esa situación de soledad es un problema porque estamos acomodando ese discurso también a nosotros mismos y los programas de detección y de prevención son muy importentes. Hay que prevenir la soledad para no caer en el aislamiento.".- explica Mar.

María Jesús anima a todas las personas que estén solas a que den el paso. "Tiene que participar, tiene que respirar fuera. La soledad es positiva porque también cura y descansa el alma, pero puede haber sitio para las dos cosas."

Y tanto es así que María Jesús, nos confiesa, es otra persona. Una persona nueva, nos cuenta..

PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, ha lanzado este programa para la atención a personas mayores que atraviesan una situación de soledad no deseada que se articula en visitas a domicilio y, por otro lado, en talleres grupales.

El nuevo programa, impulsado desde la Dirección General de Mayores, persigue establecer un contacto directo con las personas mayores, con más de 7.000 visitas a domicilio cada año que permitan crear un contacto con la persona detectada, hacer una valoración más precisa de su situación e informarle sobre los recursos y programas disponibles. Se priorizarán las personas conocidas por los servicios sociales, sean usuarias o no de los servicios para personas mayores, detectadas por profesionales municipales o de las empresas prestadoras de esos servicios, cubriendo a los de mayor complejidad, quienes se sienten solos y no tienen a quien acudir si necesitan ayuda y quienes, viviendo sin compañía, salen con frecuencia a la calle y se sienten en soledad.

Además, el nuevo programa contiene 1440 talleres grupales de tres tipos diferentes de talleres para abordar diferentes grados de soledad. El primer conjunto de talleres iría destinado a personas que no sufren soledad pero que quieren prevenirla y los contenidos tendrían que ver con envejecimiento activo. El segundo grupo iría destinado a fortalecer las habilidades sociales de personas en riesgo de soledad. El tercero prestaría atención psicológica a mayores que ya manifiestan sentimientos de soledad.