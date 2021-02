El colegio Valle Inclán de San Blas, el único que sigue cerrado un mes después de Filomena

Techos abiertos, cables colgando… así está un mes después del paso de Filomena, el colegio Valle Inclán de San Blas. En el centro llevaban un año quejándose de que el techo filtraba agua y con la nieve se vino finalmente abajo. Las placas para arreglarlo están en Navarra y a día de hoy siguen sin saber cuándo van a llegar. Nos lo ha contado a Mediodía Cope en Madrid, María de los Ángeles, madre de una alumna de 3 años: “directivos y profesores están todo el tiempo reclamando y haciendo todo lo que está a su alcance pero, poco nos pueden decir, porque les dan largas, que si las placas están el lunes, que si el martes, que si el miércoles, que luego no se sabe y, por tanto, no tenemos fecha de vuelta al cole”.

El tiempo sigue pasando y los 200 alumnos de infantil y primaria de este centro siguen en casa, poniendo en verdaderos aprietos a muchas familias a la hora de conciliar. “Muchos padres tienen que salir a trabajar y con los niños en casa no se puede”, nos recuerda María de los Ángeles. Pero no es sólo un problema de conciliación. Detrás de este paréntesis escolar hay más problemas, por ejemplo, que “es un colegio público y muchos niños dependen de esa comida caliente al mediodía y ahora mismo no la están teniendo”.

También la brecha digital que supone la enseñanza online. “Nos están dando tareas para hacer en casa, pero muchas familias no tienen acceso a medios informáticos para poder realizar esas tareas”. El único apoyo con el que cuentan es una tutoría en el patio dos veces por semana, con la climatología tan adversa que estamos teniendo en la región.