El circo con animales demandará al Ayuntamiento de Madrid por prohibir sus espectáculos

La ordenanza que prohíbe los circos con animales salvajes en la capital está prevista que se apruebe en el pleno del próximo 27 de marzo. Este lunes, los representantes de este colectivo tuvieron una reunión con la alcaldesa y salieron con un “sabor bastante amargo”, ha explicado Nacho Pedrera, portavoz de Circos Reunidos. No les han dado ninguna solución por lo que han anunciado que al día siguiente de la aprobación de la ordenanza demandarán al Ayuntamiento de Madrid. “Manuela Carmena no ha cumplido su palabra”, ha afirmado Pedrera. Asegura que les prometió que se iba a contar con ellos para la redacción de la ordenanza y que se les iba a dar un tiempo de adaptación. Han pedido una moratoria de seis años pero se la han denegado. La portavoz del Gobierno de Manuela Carmena, Rita Maestre, ha declarado, este jueves, que les conceden un año. En primavera de 2020 ya no podrán ofrecer números con animales en la capital.

Los días pasan y no les dan ninguna alternativa para sus animales. “Mis animales son míos, han nacido conmigo y yo no me tengo porque separar de ellos” ha alegado Pedrera. Insisten, en que pasan todos los controles veterinarios municipales y del SEPRONA y que los animales se encuentran en buenas condiciones. Confían en que la justicia les dará la razón como ya ocurrió el pasado mayo en el municipio de Talavera de la Reina. El juez dictaminó que este tipo de prohibiciones son competencia de la comunidad no de los ayuntamientos. Aún así, ya hay más de 450 localidades en España que prohíben los espectáculos circenses con animales salvajes.