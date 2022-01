Casado confirma que el congreso del PP de Madrid se celebrará antes de julio

El presidente del PP, Pablo Casado, ha situado el próximo Congreso Nacional del partido en el mes de julio, una vez que se haya celebrado el esperado Congreso de la Comunidad de Madrid, reclamado desde hace meses por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.



Según ha avanzado Casado en una entrevista en Okdiario y han confirmado a EFE fuentes de la dirección del PP, se trabaja con la fecha de julio para el cónclave nacional que debe renovar el liderazgo del partido.



Aunque por plazo hay que celebrar el Congreso antes de julio hasta ahora la dirección Nacional del PP no le había puesto fecha porque está centrada en la renovación orgánica, primero a nivel provincial y después a nivel autonómico.



No obstante, un más que probable adelanto electoral en Andalucía podría trastocar estos planes aunque, de momento, se mantiene la previsión de que el Congreso Nacional del PP se celebre en el mes de julio.



La semana pasada, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró que tras las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero, el partido retomará "con total normalidad" su calendario de congresos.



Desde la llegada de Pablo Casado a la Presidencia, el PP ha renovado sus direcciones provinciales con lista única -salvo en el caso de Sevilla- y no ha tenido dos candidaturas en ninguno de los cónclaves autonómicos celebrados hasta ahora, al contrario que en la anterior etapa de Mariano Rajoy.