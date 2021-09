Casado mete a Martínez-Almeida en la pugna con Ayuso por el liderazgo del PP madrileño

El presidente del PP, Pablo Casado, ha metido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la pugna por la presidencia del PP madrileño. El líder del partido ha asegurado este martes que en el PP madrileño hay "dos militantes muy cualificados", en alusión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que tendrán "mucho peso" en la elección del liderazgo en esta comunidad.

"Peso en el que yo no voy a contar. La Dirección Nacional no tiene que meterse en esos procesos", ha apostillado el líder de los populares, que de esta forma ha evitado posicionarse respecto al congreso del PP madrileño que, como ha recordado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, no se celebrará hasta 2022, "cuando toca".

Ante Ayuso y Martínez-Almeida, que le escuchaban entre el público, Casado ha asegurado que no puede opinar sobre los procesos electorales internos porque nunca lo ha hecho, un desmarque que llega después de que la presidenta madrileña haya confirmado que presentará su candidatura para presidir el PP madrileño. Por su parte, el alcalde de Madrid esquivaba por el momento si dará ese paso a liderar el partido a nivel regional. "Ahora no toca", fue la única respuesta que dio en una entrevista este lunes. Aunque, sin embargo, Almeida nunca ha querido dar su apoyo a Ayuso en público. La batalla está servida.

La presidencia madrileña vive en la interinidad desde hace tres años cuando Génova designó a Pío García Escudero en sustitución de Cristina Cifuentes a raíz del caso Máster. Otro de los posibles nombres sería el de Ana Camins, actual secretaria general del PP de Madrid. El congreso para renovar el liderazgo se celebrará en todo caso en el primer semestre de 2022.