Quiénes son los 'carmenistas', los 'jinetes díscolos' que darán luz verde a los Presupuestos de Almeida

Tras el plante de Vox, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha conseguido un acuerdo con tres de los cuatro exconcejales de Más Madrid -que fundaron Recupera Madrid- para salvar los presupuestos y las ordenanzas fiscales de 2022. Entre las medidas del acuerdo figuran nombrar a la escritora recientemente fallecida Almudena Grandes hija predilecta de la ciudad, que los autobuses municipales sean gratis cuando hay altos niveles de contaminación, la fiscalidad del IBI y aumentar las ayudas a los colectivos LGTBI.

¿Pero quiénes son los conocidos 'carmenistas'? Son ediles que formaron parte del núcleo duro y de gestión de Manuela Carmena y que se desvincularon de Más Madrid por sus discrepancias con la formación una vez la exalcaldesa dejaba la vida político. Actualmente forman parte del grupo mixto en el pleno. Sus nombres son Marta Higueras (que ejerce como portavoz), Luis Cueto, José Manuel Calvo y, hasta ayer, Felipe Llamas.

Marta Higueras está considerada como íntima amiga de Carmena y fue la teniente alcalde de la capital durante su mandato. Luis Cueto es el sobrino político de la exalcaldesa y fue su coordinador general de la alcaldía; Felipe Llamas fue su jefe de Gabinete en el Palacio de Cibeles y José Manuel Calvo fue el máximo responsable de Urbanismo, una de las carteras más fuertes del Ayuntamiento.

Las rencillas personales estarían detrás de la ruptura del partido. Tras la salida de Carmena, Higueras y Maestre fueron los dos pilares visibles de la formación hasta mayo de 2020. El partido proyectó entonces un primer proceso organizativo, pero Higueras y los tres concejales renunciaron a presentarse a esta refundación interna. No querían que el grupo acabara convirtiéndose en un partido político más. Un mes después, Higueras cedió a Maestre su portavocía con la condición de que estos cuatro ediles tuvieran cierta autonomía dentro de la formación. FInalmente, la situación tensa acabaró rompiéndose dado que los cuatro integrantes se sentían fuera de la toma de decisiones y comenzaron a separarse del resto.

Cuando los cuatro concejales dejaron el partido, Rita Maestre los llamó directamente "tránsfugas" y explicó que esta última contienda responde a "una lucha de poder", porque ese grupo de cuatro "no acepta las decisiones que ha tomado la mayoría". La 'mamá' Carmena nunca se ha pronunciado sobre esta división en el partido que la llevó a la alcaldía y los 'cuatro díscolos' han servido de muleta a Martínez-Almeida como la nueva ordenanza de movilidad y, sobre todo, con los Presupuestos de 2022.

Aunque entre ellos también hay división. El concejal Felipe Llamas no está de acuerdo en el apoyo al presupuesto del Ayuntamiento y presentó este lunes su renuncia al acta. "El hecho de no haber sido capaz de convencer a mis compañeros para llevar a cabo el diálogo y negociación en unas condiciones de búsqueda de consensos amplios me lleva a tomar la decisión de presentar mi renuncia, dejando claro que no estoy de acuerdo con los presupuestos de Almeida para 2022. En cualquier caso, por el bien de la ciudad de Madrid, espero que acierten con sus decisiones y tomen las medidas adecuadas", ha dicho Llamas en su renuncia.

Pese a todo, el Gobierno municipal podría contar con los 15 votos del PP, los 11 de Cs y los 3 del Grupo Mixto, esto es, 29 apoyos, exactamente los necesarios para sacar adelante las cuentas. El 'no' al presupuesto vendrá de los 15 votos de Más Madrid (aún no podrán contar en sus filas con el edil que sustituirá a Felipe Llamas), los 8 del PSOE y los 4 de Vox, es decir, 26 apoyos.

