Almeida, en COPE tras el apoyo de los 'carmenistas' a las cuentas: "Vox ha dado un portazo a los madrileños"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado a Vox que ni siquiera se haya sentado con él para sacar adelante unos Presupuestos que previsiblemente tendrán luz verde gracias a los 'fugados' carmenistas. En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", el regidor madrileño ha defendido las concesiones que ha tenido que hacer para aprobar las cuentas de 2022. "Hay que ser fiel a lo que uno piensa. Yo he puesto a los madrileños por encima de mi propio beneficio o criterio político. Es Vox quien se tiene que plantear por qué el primer año se abstuvo a la hora de votar las cuentas, el segundo votó a favor y el tercero en contra", ha dicho Almeida.

Martínez-Almeida sostiene que durante dos meses intentó negociar con Ortega Smith las cuentas, pero que ni siquiera iniciaron conversaciones. "¿Por qué no se quiso sentar Vox? No puedo aceptar que Ortega Smith quiera bloquear el Ayuntamiento y que nos exija que no podamos hablar con otros. Nuestro único objetivo son los madrileños. Si Vox pega un portazo a los madrileños, nosotros abrimos puertas"; ha dicho.

Entre las concesiones que ha tenido que hacer Almeida destacan unas ayudas directas a las personas titulares de un inmueble de uso residencial con valor inferior a 300.000 euros o la supresión de la bajada de impuestos lineal en el IBI a los más ricos. Además, Almudena Grandes será nombrada hija predilecta de la ciudad. Sobre esto último, el alcalde ha sido claro: "Me gustará más o menos que Almudena Grandes sea hija predilecta, pero no creo que eso deba ser un obstáculo para que haya presupuestos", ha dicho, añadiendo que gracias a esta decisión habrá más bomberos y policías en la ciudad. Por otro lado, sostiene que sin este acuerdo ni un sólo madrileño hubiera tenido una rebaja fiscal en el impuesto de bienes e inmuebles y consolida una bajada fiscal de más de 450 millones de euros en tres años. "No es todo lo que hubiéramos querido, pero permite seguir bajando impuestos en Madrid y no crear otros nuevos", ha explicado.

Pese al desencuentro con Vox, Martínez-Almeida confía en seguir contando con el apoyo de Ortega Smith en futuros acuerdos. "Yo sigo tendiendo la mano a Vox. En numerosas cuestiones defiende cosas parecidas a las nuestras. Nosotros no vamos a hacer ningún cordón sanitario, pero que no se lo hagan ellos mismos. Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea y espero que lo que ha pasado en los Presupuestos Vox no lo quiera replicar en otras votaciones porque los perjudicados van a ser los madrileños", ha dicho.

Sobre Madrid Central, el gran escollo entre ambos partidos, el alcalde subraya que ha mantenido esta norma heredada de la legislatura de Carmena por su pacto con Cs y porque una ley estatal obliga a toda ciudad a no revertir la existencia de zonas de bajas emisiones ya existentes. "Llevamos los once mejores meses de la historia en relación de calidad del aire. No comparto el espíritu de Madrid Central, pero lo hemos modificado para que haya una mayor movilidad sostenible", ha finalizado el alcalde.