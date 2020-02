Carabanchel Alto no quiere una nueva gasolinera

Los vecinos de Carabanchel Alto piden que se paralizan las obras de una nueva gasolinera. A mediados del mes de enero comenzaron los trabajos de una nueva estación de servicio. La ubicación de esta estación se encuentra en el Polígono industrial de Aguacate y se sitúa al lado de un supermercado. Al lado de la Calle Secuoya y el cruce de Reus se encuentran los edificios de las viviendas de la PAU de Caranbanchel y una parcela que será dedicada a un centro educativo de primaria y secundaria.

En COPE hemos hablado con Rafael de Andrés, portavoz de la Asociación de vecinos de Carabanchel Alto “Es una gasolinera y por tanto tiene sus riesgos. No solamente a nivel de problemas de utilizar combustible sino también por las emisiones de gases que está más que demostrado que las gasolineras tienen, no nos parece adecuado que este tipo de instalaciones estén cerca de las viviendas y al lado del centro educativo”. Los vecinos no quieren una nueva estación de servicio porque el olor entraría por las ventanas de sus casas y además dicen que introducir está gasolinera traería más problemas de tráfico.

Los vecinos no están conformes, e incluso están molestos porque no se les había avisado de está nueva instalación. Rafael, aseguraba “durante todo el proceso, no hemos recibido ni hemos tenido posibilidad de conocer la información de la licencia. Nos hemos enterado que este proyecto se iba a realizar cuando ya han comenzado las obras. Las obras comenzaron hace poco y no entendemos porque se han paralizado”. Consideran innecesario está instalación porque en la zona hay dos gasolineras a dos minutos, y un total de 8 gasolineras en tan solo cinco minutos del recorrido.

La instalación ya está puesta en marcha y desde la Junta de Distrito de Carabanchel han confirmado que el proyecto cumple con todos los requisitos y además ya han puesto un letrero con toda la información.