Ayuso: No nos podemos permitir volver a cerrarlo todo en Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este martes a saber "convivir con los rebrotes" de COVID-19 manteniendo "cierta normalidad", y pese a que "la situación demuestra" que en Madrid "vamos bien", ha advertido: "No nos podemos permitir volver a cerrarlo todo".

En una entrevista a Telemadrid, Ayuso ha recomendado "cautela" de cara a situaciones como el previsible triunfo del Real Madrid en la Liga o las reuniones con familia y amigos, donde ha pedido controlar "la euforia del abrazo".

Respecto a la escasa cifra de brotes de coronavirus en Madrid (tres, con 18 contagiados), la presidenta ha señalado que en la región "lo hemos pasado tan mal en esta guerra que también hemos aprendido mucho y nos cuidamos más".

En este sentido, ha recordado que ya es obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos donde no se puedan guardar las distancias de 1,5 metros. Y ha agregado: "Si vemos que la situación requiere de su uso obligatorio en el cien por cien de los espacios, por supuesto que lo haremos". Ayuso ha hecho hincapié en la importancia de poder "detectar rebrotes" para que sirvan "como cortafuegos en un incendio forestal".

Ante un hipotético agravamiento de la pandemia, la presidenta ha advertido de que una administración autonómica "no puede confinar a nadie en sus municipios", por lo que ha reiterado su petición al Gobierno central de que elabore una "estrategia" para todas las regiones sin tener que recurrir al estado de alarma.

Preguntada por la situación en las residencias, donde 5.984 personas con COVID-19 o sintomatología compatible fallecieron entre el pasado 8 de marzo y el 26 de junio, Ayuso ha aseverado: "Nadie ha dejado morir a nadie".

Y ha afirmado no estar preocupada por las consecuencias legales que pueda tener lo ocurrido en estos centros, alegando: "Políticamente no he tomado ninguna decisión sobre la vida de nadie".

"No puedo estar satisfecha desde el mismo momento en que ha fallecido una sola persona, pero sí sé que se ha hecho lo imposible y que si miramos las cifras en su contexto Madrid ha estado más que a la altura", ha declarado.