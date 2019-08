Ayuso niega haber mediado para el préstamo a su padre: "Yo no era nadie"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este lunes que mediase o presionase para que Avalmadrdid diese un préstamo a una empresa participada por su padre en 2011 y ha subrayado que entonces "no era nadie".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha pedido que se la juzgue por su "patrimonio" antes y después de entrar en política -"escasito", ha señalado- y ha defendido que nunca ha mediado para beneficiar a nadie de su entorno, en una entrevista con Telecinco recogida por la Agencia Efe.

Ayuso ha asegurado que las informaciones sobre el préstamo a una empresa de su padre, que nunca se devolvió, solo buscan dañarla diez años después de que su familia "se arruinase". "Yo no era nadie", ha señalado Díaz Ayuso, que ha recordado que entonces no tenía ningún cargo y que tiempo después entró como diputada en la Asamblea de Madrid porque "corrió la lista".

Sus contactos con Avalmadrid, una empresa independiente donde la Comunidad de Madrid tiene una participación del 31,07 % se limitó a preguntar "con qué persona se podía hablar para que a su vez, si se daban las garantías, esa empresa podía ser o no avalada". Sobre el IBI del local perteneciente a esta sociedad ha señalado que la empresa no le pertenece porque ya se subastó y que la heredó cuando no tenía actividad.

Respecto a los ataques machistas contra su vestimenta ha subrayado que las reacciones en contra han sido "unánimes" y que lo importante es combatir "al machismo y no a los hombres" y ha rechazado los "etiquetados de la izquierda" que pretenden "colectivizar" con un lenguaje "totalitario".