Ayuso se desmarca de Aguirre y Cifuentes: "Soy otra persona con otro perfil"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid y previsiblemente futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de sus antecesoras Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes tras la petición de imputación de la Fiscalía Anticorrupción: "Soy otra persona, tengo otro perfil".

El pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción pidió que el juez del caso Púnica imputase a las expresidentas madrileñas del PP Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por delitos de corrupción en la pieza separada que investiga una supuesta financiación irregular en el PP de Madrid.

En rueda de prensa en la Asamblea de Madrid tras reunirse con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad (Cs), en la segunda jornada de ronda de consultas previa a la convocatoria del pleno de investidura, Ayuso se ha desmarcado de sus antecesoras.

"Soy otra persona, tengo otro perfil, otra etapa, otros proyectos", ha dicho la candidata, que hace unos meses en una entrevista en Antena 3 dijo que le gustaría "tenerlas cerca y contar con ellas" porque "son un valor".

Ayuso ha comentado ahora que tiene "la obligación y el deber de mirar para delante para renovar este proyecto (del PP) y encauzar una nueva etapa".

"No reniego de nadie pero no tengo que reivindicar nada, no tengo mandato ni obligación", ha declarado.

La candidata del PP ha dicho que su nexo con Aguirre y Cifuentes es el mismo que el de "cualquier militante y afiliado del PP en las épocas en las que han sido presidentas", "ni más ni menos", y ha pedido "respetar la presunción de inocencia".

La candidata ha expresado su "compromiso para no repetir casos de corrupción en la Comunidad de Madrid" aunque ha destacado que esta legislatura "ha sido tranquila".

"No nos podemos relajar, no podemos permitir que suceda más y empañe la imagen de una administración que, en términos generales, se ha gestionado muy bien", ha apuntado.