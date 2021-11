Ayuso y Almeida se reencuentran el día de la Almudena en medio del terremoto político en el PP madrileño

En medio de un terremoto político en el seno del Partido Popular madrileño, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, han vuelto a verse las caras este martes con motivo del día de la Almudena.

Un reencuentro que ha tenido lugar en la explanada de la catedral, donde además se han congregado miles de madrileños para ver a la patrona de la capital. Almeida y Ayuso han concedido declaraciones a los medios de comunicación, tratando de evidenciar una buena relación a pesar de las diferencias entre ellos, que han surgido especialmente a raíz del Congreso del PP para hacerse con el liderazgo del partido en Madrid.

El primero en comparecer ante los medios ha sido el alcalde, quien al ser preguntado sobre si había estado con la presidenta, él ha señalado que habían intercambiado varios mensajes a través de WhatsApp y ha bromeado: "De tan buen rollo que no nos tenemos bloqueados". En este sentido, Almeida ha querido rebajar relativamente la tensión entre ambos dirigentes y ha apuntado que Ayuso es su "familia política". "Me gustaría que a día de hoy la Almudena nos ilumine a todos, para afrontar la crisis y la pandemia", ha añadido el alcalde madrileño, tratando así de amainar el temporal que ha revolucionado el seno del partido.

Isabel Díaz Ayuso habla de una "situación complicada" en el PP madrileño

Posteriormente, ha sido la presidenta de la comunidad quien ha tomado la palabra ante los medios y ha dejado claro lo que todo el mundo ya sabía: existe una "situación complicada" en el PP de Madrid ante la celebración de su próximo congreso. No obstante, ha querido matizar que ella no busca "hiperliderazgos" y ha añadido que está convencida que "todo acabará bien".

"La situación es complicada, es evidente, pero lo importante es mirar hacia adelante. Pero va a acabar bien, porque estoy trabajando de la misma manera, centrada en la Comunidad, dándole a mi partido amplias mayorías, y dando sensatez y resultados, empleo, bajar impuestos. Si sigo así, todo acabará bien", ha manifestado ante los periodistas a su llegada a la plaza de la Almudena para asistir a la misa en honor a la patrona de la capital.

¿Qué hay sobre su relación con el alcalde? ¿Cuál es su postura? Ella, en la línea con Martínez-Almeida, ha asegurado que su relación es "muy buena" y ha hecho hincapié en que ambos trabajan "por el bien de Madrid", cada uno en su Administración. "Tenemos muy buena relación y entendimiento", ha remachado a renglón seguido.

Ha reiterado que "siempre" ha manifestado lo mismo sobre el congreso del PP madrileño, esto es, "que se celebre cuando decida la nacional". "Soy respetuosa, creo que es mejor para todos que se celebre pronto", ha añadido.

Así, ha señalado que "cuando llegue la fecha", dará el paso adelante "con alegría, ilusión", queriendo "unir la casa" y llevarla a "amplias mayorías". "No he dicho otras cosa, soy respetuosa con los tiempos, quiero unidad, y solo desde esta posición se puede conseguir, sin imponer, y sin decir nada más. Si buscan en mis declaraciones no encontrarán otras cosas", ha explicado.