Así es el joven que se inventó la agresión homófoba de Malasaña: "Sólo quiero que me trague la tierra"

Tiene 20 años, es de origen malagueño y lleva poco tiempo viviendo en el barrio de Malasaña. El joven que se inventó una agresión homófoba propinada por ocho supuestos encapuchados marcando sus glúteos con un objeto punzante con la palabra "maricón" sólo desea que se le "trague la tierra". Horas después de desmoronarse ante los policías que investigaban su denuncia y admitir que todo era falso, el joven ha sido localizado y sorprendido por los medios en su barrio.

El programa Cuatro al Día daba con él en la tarde de ayer. Vestido con un jersey blanco, vaqueros negros y zapatillas deportivas, el muchacho aseguraba que no quería hacer declaraciones públicas y lamentaba que todo haya sido "tergiversado". Visiblemente nervioso y desmoronado, el joven se encontraba superado por la situación y sólo quería que le "tragara la tierra".

La Policía ya sospechaba que los detalles de la denuncia que había realizado la supuesta víctima "no cuadraban". Había afirmado que ocho jóvenes a plena luz del día, el domingo a las 17 horas, le atacaron con sudaderas con capuchas y pasamontañas en pleno verano y nadie había oído nada.

En las cámaras de seguridad de la calle Palma, en la que vive, y aledañas, además de las del Metro de Tribunal, no habían visto rastro alguno de un grupo tan numeroso de personas con esas vestimentas de invierno. Tampoco había llamado a los servicios de emergencias ni le había atendido ningún sanitario del Summa o del Samur-Protección Civil. Los agentes habían interrogado estos dos días a comerciantes y vecinos de la zona y tampoco había escuchado nada.

En su última declaración, el joven ha admitido que denunció la agresión para esconder a su pareja que había mantenido relaciones sexuales con otras personas. La investigación apunta a que el joven mantuvo una relación sexual con otros dos hombres en la casa de uno de ellos. En dicho encuentro se produjeron prácticas masoquistas que explicarían las heridas que el joven achacó posteriormente a la falsa agresión. Algunos medios como "La Voz de Galicia" han señalado que el joven podría dedicarse puntualmente a la prostitución, aunque este extremo no ha podido ser confirmado.

Cuando regresó a casa, el joven quiso ocultar a su pareja el encuentro sexual y aseguró que había sido asaltado. El chico no quiere denunciar, pero tanto su pareja como su otro compañero de piso insiste en que lo hagan. Finalmente, acude al hospital y es ahí donde la enfermera que lo atiende avisa a la Policía de las heridas presentadas por el joven.

CUANDO LA POLICÍA LE PIDE EL MÓVIL, SE DESMORONA

Durante tres días, el joven mantiene que fue agredido por ocho personas en el portal de su casa. La Policía busca cualquier pesquisa que dé veracidad a su relato más allá de las heridas en su cuerpo, pero no encuentra nada. Todas sus pistas caen en saco roto. Los vecinos no escucharon nada, las cámaras de seguridad no recogen ninguna imagen de hombres en grupo caminando por la calle, el joven asegura que ha lavado la ropa que llevaba en el momento de la agresión... Cuando el miércoles al mediodía la Policía le pide su teléfono móvil para rastrear sus contactos y encontrar alguna otra evidencia que ayude a esclarecer el caso, el joven se derrumba y admite que se lo inventó todo.

Ahora, este joven podría previsiblemente acusado de una denuncia falsa. A tenor del artículo 456.1 del Código Penal, el castigo establecido para el delito en cuestión podría ir entre una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave. Una multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave o, por último, una pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Esto es lo que opina Herrera sobre la falsa denuncia por agresión homófoba en Malasaña