¿Están aprovechando los madrileños para salir de la comunidad un día antes del cierre en Semana Santa?

A las 12 de la noche de este jueves 25 de marzo toda la Comunidad de Madrid vuelve a estar cerrada. Lo va a hacer con motivo de Semana Santa. A pocas horas de que nadie pueda salir ni entrar de la región sin justificante, nos hemos dado una vuelta por la estación Sur de autobuses Méndez Álvaro para comprobar si hay movimiento, y para saber si la gente está aprovechando las horas previas al cierre para salir de la comunidad.

Hemos llegado a la estación esta mañana y la verdad que nos hemos encontrado con una afluencia considerable de gente, teniendo en cuenta que seguimos en una pandemia, y que ahora los movimientos entre comunidades deben de estra justificados. Aún así hemos decidido preguntar a los que esperaban su autobús, y todos ellos nos han confirmado que sí, que van a salir de la comunidad, pero que en su caso tienen un motivo para hacerlo, y que este va a compañado de un justificante.

En esta estación Sur de autobuses Méndez Álvaro hemos contado con la presencia de 3 agentes de la Policía Nacional, y 7 del personal de seguridad de la estación. Cuando les hemos preguntado si hoy les estaban pidiendo el justificante a los viajeros, no nos han afirmado ni desmentido nada. Cuando hemos ido preguntando a las personas que esperaban su autobús, algunas nos han dicho que sí que les han pedido el justificante, y otras no. Aún así hay que tener en cuenta que aunque Madird no esté todavía cerrada, muchas provincias vecinas de la comunidad sí que lo están.

El dispositivo policial que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad y emergencias para preparar las medidas que aseguren el cumplimiento de las restricciones sanitarias en la región durante la Semana Santa, tras el cierre perimetral que se impondrá estos días que "perjudica a zonas tan densas" como la capital.

Así lo ha manifestado el consejero de Justicia, Enrique López, que ha presidido este jueves la reunión de coordinación del dispositivo en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

En declaraciones a los medios tras la reunión, López ha explicado que Madrid tiene una geografía con una superficie muy limitada y una gran densidad de población que va a estar de vacaciones, por lo que el objetivo es evitar las aglomeraciones con el control de las zonas recreativas, fundamentalmente en zonas de la sierra, y en el centro de las ciudades y de los pueblos.

El consejero de Interior ha recordado que las autoridades sanitarias de Madrid siempre han cuestionado las restricciones de movilidad entre comunidades autónomas porque "perjudican notablemente a zonas tan densas como las de Madrid", y evitan que el madrileño que tienen una segunda vivienda pueda estar en otro lugar.

Por ello, ha apuntado que lo fundamental es intentar que se cumpla "a rajatabla" la normativa sanitaria, el horario de restricciones nocturnas y el cierre de locales y el cumplimiento de aforos. En el operativo, participarán el Cuerpo de Agentes Forestales y el de Bomberos a través del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), así como el recién creado ERIVE (Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias). El despliegue contará con la colaboración de ayuntamientos, agrupaciones de Protección Civil y sus Policías Locales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil, así como de la Agencia Estatal de Meteorología.