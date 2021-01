Luís, vecino de Alpedrete, sin calefacción en casa más de 15 días: “Mi mujer se puso a llorar de impotencia”

Que hemos entrado en el 2021 de muy mala manera nadie lo pone en duda. A las malas formas se une todo lo que está pasando. Por un lado el número de contagios y de muertes por coronavirus, que nos lleva preocupando casi un año. Luego llegó Filomena con la nieve, que paralizó por completo, no solo la ciudad de Madrid, si no un país entero. Hace una semana, la explosión en la Calle Toledo en la capital nos dejaba sin palabras. Y ahora los terremotos en Granada. Parece increíble pero parece que nos vamos a tener que acostumbrar a los acontecimientos que todos estamos viviendo.

Detrás de todo esto, como siempre, hay personas con una historia. A Luís lo hemos conocido por una llamada que nos hizo a la redacción. Más de dos semanas sin gas tras la nevada. Él y muchos de los vecinos de la urbanización donde vive se abastecen de bombonas de gas propano para calentar sus casas. Desde la compañía les avisaron que el servicio se iba a interrumpir porque la nieve había colapsado las carreteras e impedía a los repartidores hacer su trabajo.

Para situarnos cronológicamente. Estos hechos tuvieron lugar el día 8 de enero. Hasta el día 26 de enero no han podido volver a tener una bombona de gas llena para calentar la casa. Todos estos días de frío los han tenido que pasar en casa de un familiar en Madrid, y menos mal. Luís nos reconocía la impotencia que tiene, no porque en esos dias complicados no les llevaran el gas, sino por la poca atención que han recibido, de una compañía de la que son clientes hace más de 25 años.

A día de hoy siguen sin darles una explicación. Luís les va a escribir una carta para comentarles lo que ha pasado y que espera que al menos, tengan un gesto humano, hacia unas personas que lo único que querían era no pasar frío en su casa.