Alfonso, acusado del falso robo de Pocahontas: "La perra ha aparecido en la puerta de mi casa"

La Policía Nacional ha detenido este martes a Alfonso García, el adiestrador de la perra de asistencia Pocahontas que iba a ser entregada a una niña con movilidad reducida, por una falsa denuncia de robo. Hace unos días, el joven denunció que la perra, un Labrador Retriever, había sido robada cuando estaba haciendo ejercicios de adiestramiento con ella en Aranjuez. En apenas unos días iba a ser entregada a una niña de Málaga de 15 años con discapacidad. Según contó el entrenador, se acercó una furgoneta con cuatro individuos de entre 20 y 30 años, que a punta de pistola le robaron la cartera a Alfonso. Cuando parecía que todo había quedado en un susto, los asaltantes miraron a la perra y dijeron que también se la llevaban. Le dieron un tirón a la correa, la cogieron en brazos y la metieron en la furgoneta.

Sin embargo, la Policía cree que Alfonso ha tenido todos estos días a la perra en su propia casa. Ahora, al joven se le imputa un delito por denuncia falsa, aunque la Policía no descarta que se le puede imputar por alguno más. El propio entrenador se encuentra ahora mismo en shock por lo sucedido y niega que haya escondido a la perra. De hecho, entre su círculo más cercano apunta a que la perra ha aparecido atada esta mañana a la puerta de su casa y que se la había encontrado la Policía Judicial cuando iba a su vivienda a enseñarle "fotos de los sospechosos".

"Ni me han detenido ni nada. He ido a la comisaría, he hecho una declaración y me he venido para mi casa. No hay nada más. No sé qué dicen de que estaba escondida en mi casa. El comunicado que ha dado la Policía se basa en la investigación que se está llevando a cabo. Yo estoy con un abogado a ver cómo salgo de aquí porque no es normal. No sé si yo haré comunicado también o no sé lo que va a pasar. Estoy flipando bastante", ha comentado entre sus amigos.

"LE HEMOS CREÍDO TODO EL RATO"

La familia de Clara, la niña con discapacidad que iba a recibir la perra, está atónita ante el desenlace de este "robo". “No nos lo esperábamos, para nada. Todo el tiempo hemos creído a Alfonso. E incluso cuando me han contado esto me he tenido que sentar”, ha asegurado la madre de la niña este martes en "Mediodía COPE".

El perro ha sido devuelto a la Fundación Bocalán, aunque todavía se desconoce cuando podrá ser entregado a la familia de Carla, que ya lleva cuatro años esperando la ayuda de un animal como éste. Catalina ha reconocido que la Fundación les ha confirmado que la perra está “muy asustada” y que “Alfonso ha tenido un mal momento en su vida y que eso le ha influido” a tomar esa decisión de crear esta historia.

FOTO: ABC