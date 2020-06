El alcalde Almeida sueña con que el himno de la Champions vuelva a sonar en Madrid este verano

Antes del bombazo atómico del coronavirus la cosa estaba clara: el estadio Atatürk de Estambul iba a ser la sede de la final de la Champions League sí o sí. Pero las cosas cambian, como bien sabían Bob Dylan y David Mamet; la pandemia hizo que Turquía renunciara, por motivos económicos, a sus primigenias intenciones de albergar la madre de todas las finales, uno de los acontecimientos deportivos y sociales más importantes no solo en el viejo continente sino a nivel interestelar.

Frankfurt y Lisboa han movido ficha para convertirse en una alternativa fiable al fiasco de Constantinopla pero la última en descubrir sus cartas ha sido la ciudad del cielo velazqueño y los atardeceres lentos. Madrid quiere volver a vibrar con la final de la máxima competición europea de ese deporte hipnótico y mágico llamado fútbol. El alcalde de la capital, Martínez-Almeida, se ha sacado de la chistera una propuesta arriesgada que puede sonar estrambótica pero que situaría a Madrid en el escaparate internacional una vez dejado atrás lo peor de la pesadilla Covid-19.

A favor de Madrid: su impecable organización de la final del año pasado, en la que el Liverpool puso su sexta muesca a la orejona frente a un novato Tottenham. En contra de Madrid: esa impecable organización fue impecable pero es muy reciente. Y además, Madrid ha sido una de las ciudades más castigadas por el maldito virus. Algo que no se les escapa a los gerifaltes de la UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo.

Así las cosas, salimos a la calle a pulsar la opinión de los madrileños y de todo hay en la viña del balompié. “Me parece una idea estupenda; cuanta más gente venga a Madrid mucho mejor. Madrid necesita un empuje económico y yo lo veo fenomenal”, asegura Mari Ángeles, quien tiene palabras de elogio para la gestión del alcalde Martínez-Almeida durante la crisis. Pilar también ve una oportunidad para que Madrid deje atrás la pesadilla: “Yo lo veo muy bien porque necesitamos ayuda económica para olvidarnos de la crisis. Tarde o temprano necesitamos tomar medidas”. En esa misma línea se pronuncia José Ángel: “Siempre vendrá bien todo lo que sea movilizar la ciudad económicamente. Si puede venir gente, aunque no puedan entrar en el estadio, será interesante”.

La posibilidad de que Madrid se vuelva a convertir este verano en el epicentro del fútbol mundial con la final de la Champions horroriza a Mari Carmen. “Me parece una locura plantear que se dispute en Madrid la final este verano. Es muy pronto y no estamos preparados.

Ha sido muy gordo lo que nos ha pasado. Me parecería algo de locos”, subraya con vehemencia esta vecina. Su teoría la apoya un joven futbolero llamado Alberto para quien “este año las cosas están muy mal como para organizar un evento de este calibre; ya hemos visto que la liamos parda cuando el Valencia jugó en la Champions contra el Atalanta en Italia. No es momento de que venga aquí todo el mundo a traernos de todo”. A Jesús tampoco le parece nada oportuno que Madrid vuelva a ser sede de la final de la Champions. “No me parece bien; todavía puede haber rebrotes del coronavirus y no lo veo”, explica este madrileño.