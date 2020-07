Aunque el Ayuntamiento ha aumentado el porcentaje de puestos que se pueden instalar, del 30 al 50%, los vendedores no aceptan esta tercera propuesta que han rechazado en votación este viernes prácticamente por unanimidad porque “no permite la instalación en lugares tan emblemáticos como Plaza de Cascorro e incluye, por ejemplo, la Gran Vía de San Francisco, a 20 minutos andando del epicentro del Rastro”.

Consideran que esta propuesta “acabará con la esencia del Rastro”, según nos cuenta Mayka Torralbo, portavoz de elrastropuntoes.org en declaraciones a COPE. Asegura que “se aumenta el porcentaje de puestos pero en cinco isletas desconectadas entre sí, como guettos, aisladas del resto de circulación del Rastro, valladas y con control del aforo, totalmente desconectados del Rastro y de los visitantes que podrían estar tranquilamente por la zona de tiendas”.

Los vendedores no entienden que no se acepte su propuesta de instalar la mitad de los puestos un domingo y la otra mitad al domingo siguiente, respetando todas las medidas de seguridad y su ubicación original. Mayka Torralbo entiende que “no hay ninguna justificación real para no abrir los puestos en nuestras ubicaciones habituales aunque hubiera que hacer algunos ajustes” y asegura que “no vamos a permitir que el Rastro se desmaltele porque es un patrimonio cultural de la ciudad de Madrid y un icono internacional precisamente por su carácter histórico, cultural y turístico”.

Así las cosas, este domingo tampoco abrirá el Rastro y ya serán 19 sin actividad, desde el pasado 8 de marzo. Además, los vendedores, tienen prevista una manifestación de protesta este domingo en la Plaza de Cascorro.