Desde este lunes, cuatro nuevas zonas básicas de salud se han sumado a las restricciones de movilidad que ha dictado la Comunidad de Madrid al margen del estado de alarma. Son Sierra de Guadarrama en Collado Villalba, Colmenar Viejo Norte, Valleaguado en Coslada y la zona sanitaria de Arganda centro donde los vecinos sólo podrán hacer desplazamientos y actividades justificadas.

En Arganda del Rey los vecinos han recibido las medidas con mucha confusión y desconcierto. Sobre todo en el entorno del Centro de Salud del Camino del Molino, que es el afectado por estas restricciones. Desde ayer, los negocios van a medio gas y sólo tienen clientes de la zona que no tienen muy claro dónde pueden y dónde no pueden ir. En Mediodia COPE, Ana, propietaria de una floristería en la zona confinada, ha contado que “el pueblo está partido en dos, muchas clientas mías no han podido venir y la gente está muy confundida, que pones un pie a la derecha y estás confinado, y lo pones a la izquierda y estas desconfinado”.

Y casi todos, partidarios de que el confinamiento se amplíe a toda la localidad. Lo contaba a COPE Marga desde una farmacia, también en la zona confinada. Nos explica que “de solo han confinado uno de los ambulatorios de Arganda pero el resto de la gente se mueve de una zona a otra, va a trabajar a otra zona o a llevar a los niños al colegio así que si no es toda Arganda no tiene mucho sentido”.

Anka opina lo mismo tras la barra de la cervecería en la que trabaja, también en la zona confinada. Nos cuenta que la

“gente está muy mosqueada” y que “tendrían que confinarlo todo porque sino es muy difícil de controlar”.

A Rafael, dueño de un café teatro, las medidas de restricciones le han supuesto “Suspender todos los espectáculos que teníamos porque no podemos abrir y la mayoría de nuestro público viene de Madrid o de localidades del entorno de Arganda” y lamenta que “nos están abocando al cierre definitivo”.

La mayoría de los vecinos piden el cierre perimetral de Arganda para que el confinamiento sea efectivo, máxime cuando otra de las zonas de salud, la de Felicidad, está rozando los 750 casos por 100.000 habitantes. Un aumento de casos que para Anka tiene un claro motivo “porque la gente no ha cumplido, no lleva mascarilla y yo muchas veces tengo que llamar la atención para que la gente use el desinfectante”.

Rafael, por su parte, cree que “faltan controles” y que “hay demasiados botellones, reuniones familiares y bares llenos” que han provocado esta situación”.

Las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid se prolongarán un mínimo de catorce días.