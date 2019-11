Agresión racista en un autobús de la línea 77 de la EMT de Madrid

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en un autobús de la línea 77, que conecta Ciudad Lineal con la Colonia de Fin de Semana. El suceso quedó grabado en el móvil de una pasajera y se ha difundido por redes sociales. En las imágenes se ve como un joven, al que llaman Arturo, comienza a discutir con una mujer de origen latinoamericano porque esta no le quiere ceder su asiento para que él pudiese sentarse al lado de sus amigos. Ella le contesta que se va a bajar en dos paradas y que no se va a levantar. Después de varias amenazas e insultos, el joven le propina varios golpes en la espalda y patadas cuando la mujer está a punto de bajarse del vehículo. Los amigos del chico intentan tranquilizarle mientras increpan a la mujer.

Desde la empresa municipal de autobuses aseguran que el suceso no consta en sus registros, que han analizado todos los vehículos de la línea y que no han encontrado nada, no saben cuándo ni cómo se produjo. Según la empresa, si el conductor no se da cuenta o nadie le avisa, no puede activar el protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones. Paula Guerra, presidenta de SOS RACISMO, no se cree la versión de la EMT. “Es lo que dicen siempre, también decían que no se había producido una agresión racista en el intercambiador de Avenida de América hasta que nos hicieron llegar el vídeo grabado por las propias cámaras de seguridad y ahí sí que reconocieron los hechos y despidieron a uno de los trabajadores”, ha contado Guerra a COPE refiriéndose al caso del chico de raza negra al que dos vigilantes de metro agredieron el pasado agosto.

Por parte de la víctima no consta que haya habido denuncia. En redes sociales ha habido muchas condenas a este acto, una de las ultimas la del alcalde José Luis Martínez Almeida en Twitter. Desde el Ayuntamiento han abierto un expediente informativo para esclarecer lo que pasó.