El voto del descontento

Los más de 10 millones de votantes que optaron este domingo por Le Pen no van a tener una presidenta que cuestione el actual modelo de Unión Europea y que discrimine a los migrantes. Macron ha ganado con cerca del 59 por ciento de los votos y esa es una buena noticia, no solo para Francia, sino para todos los países de la Unión Europea. Pero el resultado tiene muchos elementos preocupantes. Macron no ha arrasado como arrasó hace cinco años. Le Pen consigue más de un 40 por ciento de los votos, un resultado histórico para la ultraderecha y todo esto con una abstención de casi el 30 por ciento, la mayor en 50 años. Le Pen ha podido asegurar hace unas horas que sus ideas han triunfado y que está más dispuesta que nunca a luchar por las legislativas.

El resultado de Le Pen y la alta abstención reflejan que la candidata de la ultraderecha ha recibido un numero relevante de votos de Mélenchon, el candidato de ultraizquierda. Y que un porcentaje importante de franceses no se ha sentido motivado por formar parte del llamado escudo republicano, la reunión del voto democrático. Estamos ante el grito del descontento popular, ante el malestar de las clases populares, no solo de Francia sino de buena parte de Europa. El aumento de la desigualdad lleva a cuestionar el sistema. Macron lo sabe y ha asegurado, tras conocer el resultado, que trabajará por los decepcionados. Se abre una gran incógnita en Francia. Macron es un presidente sin partido y cinco años pasan muy rápido.