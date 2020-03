Juan José Omella, en "El Espejo": "Los padres deben ser los responsables de la formación de sus hijos"

El cardenal Juan José Omella, elegido este martes como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal española, ha concedido al programa de COPE "El Espejo" su primera entrevista tras su elección. En ella, el arzobispo de Barcelona ha respondido al proyecto de ley de Educación del Gobierno que reduce la capacidad efectiva de las familias de ejercer su derecho constitucional a decidir qué educación quieren para sus hijos. En su entrevista con José Luis Restán, Omella ha recordado que "la célula básica de la sociedad es la familia y allí se transmiten los valores". "Hay que aprender a respetar esto y no pretender estatalizar todos los ámbitos y especialmente el de la moral. Que se deje a los padres ser los responsables de la formación de los hijos. No hay que imponer, porque detrás están las ideologías y eso no es bueno", ha comentado.

Omella también ha destacado que la Iglesia ha invertido el orden piramidal, puesto que "el pueblo de Dios es lo más importante". Al igual que el Papa Francisco, Omella apuesta por una Iglesia sinodal. "El guía va delante guiando en el camino, va en el medio compartiendo y detrás recogiendo y sanando a los que van más despacio. Es igual que hacen los padres en las familias. Todos somos importantes y todos somos necesarios", ha señalado.

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado que "lo único que salva es siempre el amor" y ha pedido que los católicos sean valientes para decir la verdad pero siempre con el amor por delante. "Si decimos las cosas con cariño y con verdad, sin buscar la confrontación, conseguimos cambiar las cosas", ha contado.

Por último, ha destacado el papel de los laicos dentro de la Iglesia. "En el Congreso de Laicos de hace dos semanas vivimos un momento muy gozoso. El futuro de la Iglesia del siglo XXI, sin duda, pasa por los laicos", ha concluido.