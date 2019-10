Varapalo judicial al proyecto nacionalista en Navarra

En estos tiempos de parón en la política nacional debemos estar muy atentos a lo que ocurre en algunas comunidades autónomas. Especialmente la de Navarra, que es laboratorio de un gobierno socialista apoyado por los nacionalistas vascos, que durante la legislatura anterior aprobaron una norma según la cual se valoraba como un mérito decisivo el conocimiento del Euskera en cualquier concurso de oposición en la Comunidad Foral, también en aquellos territorios en los que dicha lengua prácticamente no se habla.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado buena parte del Decreto sobre el uso del euskera en la administración pública navarra, aceptando los recursos presentados por varios sindicatos que argumentaban que era discriminatorio para la mayoría de los navarros. Los magistrados les han dado la razón y establecen que la lengua es un derecho del ciudadano y no de la administración. Su resolución corrige una de las políticas del anterior ejecutivo de Uxue Barkos, que no escondía su intención última de anexionar Navarra al País Vasco, no solo a través de la imposición lingüística, sino de la penetración de la ideología abertzale.

La actual presidenta socialista de Navarra, María Chivite, tendrá que decidir si recurre o no esta sentencia. Sus socios nacionalistas se lo van a reclamar y ella tendrá que decidir de qué lado están los socialistas navarros en esta trascendental cuestión, que no es sólo de política lingüística.