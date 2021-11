Varapalo europeo al Gobierno

La Comisión Europea se suma a la larga serie de instituciones y expertos que han lanzado un claro mensaje al Gobierno: España no alcanzará este año el 5% del crecimiento del Producto Interior Bruto, se quedará en el 4,6, casi dos puntos menos de la previsión gubernamental. Para el año que viene se prevé un 5,5%, un punto por debajo de lo que se anunciaba este verano. Esto significa que la posición de España con relación al resto de economías del euro queda muy deteriorada, hasta tal punto que podemos llegar a ser el único país europeo cuyo PIB acumulado en este año y el próximo no compense la caída sufrida por la crisis de la pandemia. Todo esto apunta a que la economía española ha sufrido daños estructurales en consumo e industria que no parece se estén solventando con la recuperación.

Este drástico recorte da un fuerte golpe a la ya escasa credibilidad de los Presupuestos Generales del Estado, cuyas previsiones de ingresos son completamente irreales mientras se proyectan un gasto sin control. Si los datos generales de nuestra economía no alientan al optimismo, peor es la actitud de un Gobierno empecinado en negar la evidencia. Esta irresponsabilidad pone en grave riesgo la recuperación en un contexto en el que la inflación se ha disparado y crecen las incertidumbres globales. La errática política económica, y el desgaste que representa tener que contentar a Podemos y a los diversos nacionalismos, instalados en la demagogia económica y social, son un serio obstáculo para afrontar el futuro con garantías.