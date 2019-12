El valor del dinero

Al día 23 de diciembre lo solemos conocer popularmente en España como el “día de la salud”. En todas las conversaciones se cuela el tema del sorteo de los niños de San Ildefonso, pórtico mediático de la Navidad. Ese tradicional comentario de que lo más importante es la salud, es el consuelo mayoritario de aquellos que no han tenido suerte. Sin embargo, un año más, el sorteo extraordinario ha dejado un buen pellizco en muchos bolsillos. En total, en esta ocasión, han sido 2.380 millones de euros, con uno de los premios gordos más madrugadores y repartidos de toda la historia y que ha regado localidades de Tarragona, Alicante, Salamanca o Madrid, entre otras muchas. Enhorabuena a todos los agraciados, especialmente a aquellos que más lo necesitaban.

Salud aparte, y como muy bien han sabido dar en el clavo las campañas publicitarias del sorteo en los últimos años, lo importante es compartirlo, salir al encuentro del otro, entender la vida más desde el corazón que desde el ombligo y, en palabras del conocido verso, no ser tan necio como para confundir valor y precio. Porque el necesario dinero, como tantas veces nos recuerda el Papa Francisco, corre el peligro de convertirse en un ídolo. En este sentido, las imágenes de alegría desbordada por la suerte caprichosa que ha sonreído a unos pocos, son en este sentido también propicias para evaluar si nosotros colocamos, o no, a la persona en el centro de cuantas actividades nos rodean; sobre dónde ponemos cada uno nuestros principales intereses y sobre si, a las puertas del gran Misterio que vamos a celebrar, sabemos reconocer cuál es la mayor fortuna que tenemos, independientemente o no de que nos haya tocado la lotería.