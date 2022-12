Línea editorial COPE: Unidad entre españoles

Las reacciones que se han producido al discurso del Rey en Nochebuena retratan la que debería ser una situación normal. Los actuales socios de Gobierno de Sánchez criticaron las palabras de Felipe VI, mientras que el PP, el PSOE y Ciudadanos, han estimado el llamamiento del Jefe del Estado a la unidad y el reconocimiento del valor de la Constitución. En una circunstancia habitual serían estos partidos los que más tuvieran en común y los que debieran llegar a acuerdos. Pero el reconocimiento en el discurso del Rey será poco o nada operativo si los partidos no se ponen a la tarea de cuidar y respetar las instituciones. Y está siendo especialmente grave la falta de respeto del actual Gobierno.

La invitación del Rey a la unidad podría ser la ocasión de una interesante conversación que fuera más allá de un deseo nostálgico. ¿En este momento qué es lo que nos une a los españoles? ¿Se puede hablar de referentes comunes y de un proyecto nacional compartido? La Constitución, desde luego, sigue siendo el referente jurídico imprescindible. Pero no es suficiente. Somos, efectivamente, una sociedad plural y necesitamos hacer explícitos qué valores, qué principios y qué experiencias nos mantienen juntos. Sin duda los hay, pero es necesario hacerlos explícitos. No es suficiente compartir una rica historia y una buena Constitución, si el sujeto social de la nación no está vivo y consciente.