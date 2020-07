Una ley bioética gravemente injusta

Los obispos franceses han criticado duramente el proyecto de ley sobre bioética que probablemente será aprobado el próximo día 27 en la Asamblea Nacional del país vecino. Se trata de un proyecto que abre la puerta, entre otras, a la eutanasia o a la llamada Procreación Médica Asistida para las parejas compuestas por dos mujeres.

Como ha subrayado Monseñor D’Ornellas, arzobispo de Rennes y presidente del grupo de bioética de la Conferencia Episcopal Francesa, se trata de una ley injusta, fuente de desigualdad, que prescinde por completo de la palabra fraternidad. No puede haber progreso si la fraternidad no se incorpora como imprescindible punto de vista ético que coloque a la técnica en el lugar que le corresponde.

Para los obispos se trata de una verdadera convulsión antropológica. A menudo nos llenamos la boca de grandes proclamas ideológicas, pero a la hora de la verdad no se entiende la salud pública en referencia al bien común, y se termina por excluir a los más frágiles. Algunos alegan falsamente que esta es la dirección de la historia, pero eso contradice el cambio ecológico que se está imponiendo.

Esta ley, precisamente, no comprende la relación intrínseca de la bioética con una ecología integral en la que se respete siempre al ser humano desde la concepción hasta su muerte natural. El cuerpo no es un material que pueda ser manipulado conforme a cualquier deseo. Los lazos humanos fundamentales no pueden configurarse a voluntad, dicen los obispos, tampoco a voluntad de una mayoría parlamentaria.