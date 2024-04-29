Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (27-28 de abril 2024)
Gran fin de semana para los dos principales representantes del baloncesto zamorano.
Zamora
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 09:37
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
U.P. LANGREO 1 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 0 C.D.COLEGIOS DIOCESANOS 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BOVEDANA 0 BETIS C.F. 2
VEGUELLINA C.F. 0 C.D. BENAVENTE. 0
LA CISTÉRNIGA 2 ZAMORA C.F.”B” 3
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
- Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
U.D. SANTA MARTA DE TORMES “B” 2 ZAMORA C.F. 0
C.D.LA AMISTAD 2000 0 UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.”B” 5
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ZAMORA C.F. 1 SALAMANCA C.F.U.D.S 1
C.D. HERGAR HELMÁNTICA 1 U.D.SAN LORENZO 2
U.D. TORESANA 0 REAL ÁVILA C.F. 5
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1
REAL SPORTING DE GIJÓN “B” 2 C.D. BOVEDANA 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. SALAMANCA “B” 1 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 3
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
O PARRULO F.S 2 CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.INTERSALA ZAMORA 3 C.D. PONFESALA 1
VALLADOLID SPORT SALA 6 RIVER ZAMORA F.S. 5
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S 2 A.D. MIOÑO 7
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
VENTA DE BAÑOS F.S. 2 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 7
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA PLAY-OFF ¼ FINAL IDA
CIUDAD DE HUELVA 58 C.B. ZAMORA 78
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGEPLAY -OFF ¼ FINAL
C.D. ZAMARAT 71 AZUL MARINO VIAJES MALLORCA 68
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ZAMORA 25 B.M. IBIZA 28
- item no encontrado