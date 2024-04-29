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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (27-28 de abril 2024)

Gran fin de semana para los dos principales representantes del baloncesto zamorano.

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Redactor en COPE Zamora

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:37

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

U.P. LANGREO 1 ZAMORA C.F. 1


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 0 C.D.COLEGIOS DIOCESANOS 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BOVEDANA 0 BETIS C.F. 2

VEGUELLINA C.F. 0 C.D. BENAVENTE. 0

LA CISTÉRNIGA 2 ZAMORA C.F.”B” 3


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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U.D. SANTA MARTA DE TORMES “B” 2 ZAMORA C.F. 0

C.D.LA AMISTAD 2000 0 UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.”B” 5


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F. 1 SALAMANCA C.F.U.D.S 1

C.D. HERGAR HELMÁNTICA 1 U.D.SAN LORENZO 2

U.D. TORESANA 0 REAL ÁVILA C.F. 5


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1

REAL SPORTING DE GIJÓN “B” 2 C.D. BOVEDANA 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. SALAMANCA “B” 1 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 3


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

O PARRULO F.S 2 CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 3


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.INTERSALA ZAMORA 3 C.D. PONFESALA 1

VALLADOLID SPORT SALA 6 RIVER ZAMORA F.S. 5


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S 2 A.D. MIOÑO 7


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

VENTA DE BAÑOS F.S. 2 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 7


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA PLAY-OFF ¼ FINAL IDA

CIUDAD DE HUELVA 58 C.B. ZAMORA 78


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGEPLAY -OFF ¼ FINAL

C.D. ZAMARAT 71 AZUL MARINO VIAJES MALLORCA 68


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. ZAMORA 25 B.M. IBIZA 28

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