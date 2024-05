Teocracia versus Libertad

La muerte en accidente de helicóptero del presidente iraní exige la convocatoria y celebración de elecciones en un plazo no superior a los 50 días. En Irán hay elecciones presidenciales y legislativas, aunque estas no sean democráticas. Y no lo son porque la teocracia iraní impide el pluralismo político, la competencia electoral en igualdad de condiciones y la alternancia. Será el Consejo de Guardianes el que designará a los candidatos idóneos entre los más fieles, y el que tendrá que ingeniárselas para que los iraníes acudan a las urnas y de este modo puedan exhibir el resultado de los próximos comicios como un éxito plebiscitario. El reformismo ha sido prácticamente barrido, tal y como mostraron las últimas elecciones legislativas, mientras que la oposición interior, circunscrita al movimiento “Mujer, Vida y Libertad”, no tiene ninguna posibilidad de salir de la clandestinidad a la que está condenado.

Llama la atención que la brutalidad de los líderes iraníes no reciba la merecida atención internacional o que el 45 aniversario del triunfo de la revolución de los ayatolás haya pasado prácticamente desapercibida. En 1979 los jóvenes querían elecciones libres y la excarcelación de los presos políticos. Lo que hoy tienen los iraníes es una teocracia feroz en la que se persigue y condena a muerte por motivos supuestamente religiosos a ciudadanos que lo único que reclaman es su derecho a pensar y vivir en libertad.