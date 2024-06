De Haro: "Puigdemont está probando el aceite de ricino, que hemos tragado todos, y resulta que no le gusta"

Audio

La gobernadora de Nueva York se está planteando la posibilidad de prohibir el uso de la mascarilla en el metro. Hay que ver como cambian las cosas. Hace solo tres años quien no llevaba mascarilla era un presunto untador y ahora el que lleva mascarilla puede ser un delincuente. En 1845 Nueva York ya prohibió las máscaras para evitar la impunidad de los agricultores que atacaban a los propietarios de tierras.

Esquilache, un ministro italiano de Carlos II, quiso prohibir las capas largas y los sombreros de ala ancha porque con esa vestimenta era muy fácil ara los malandros ocultar el rostro. En realidad lo duro del uso de las mascarillas a las que nos obligó el COVID no era el miedo a ser asaltado por un malo anónimo. Lo duro de la mascarilla obligatoria es que no podíamos conocer a las personas, no se conoce a alguien si no se le ve la cara. En cada cara se expresa de un modo diferente los que nos hace a todos humanos. Como dice la letra de esta canción de Bruce Springsteen, que el Boss cantará esta tarde en Madrid. Everybody's got a hungry heart. Todo el mundo tiene un corazón hambriento.

Todo el mundo tiene, quiere tener un hogar para descansar. A nadie le gusta estar solo. Todo el mundo tiene un corazón hambriento y en cada cara, con o sin mascarilla, asoma el hambre del corazón en infinitas formas.

España es como una casa vieja, estupenda, en la que desde hace tiempo necesita reformas que se van posponiendo: España necesita limpiar la fachada, arreglar los ascensores, revisar los gastos, replantearse el jardín. Una de esas reformas es el sistema fiscal.

Bruselas nos dijo que nos daba el pastizal de los fondos Next Generation a cambio de que hiciéramos las reformas pendientes, y una es la reforma fiscal.

Pero el Gobierno renquea, se escapa. Uno de los cambios que hay que hacer es el sistema de financiación de las comunidades autónomas. El sistema que tenemos es de Zapatero de 2009. Y ese sistema está obsoleto, es un lío y no hay quien lo entienda, beneficia a Cataluña.

Sánchez consiguió el apoyo para la investidura con la promesa a ERC de que se cambiaría el sistema de financiación. Ahora ha llegado el momento de conseguir el apoyo de ERC. Sánchez propone sin concretar un sistema de financiación singular. Pero hoy, Esther Peña ha dejado claro que de momento no es un concierto.

El concierto es el sistema vasco, que, simplificando mucho, se quedan con todo lo que recauda. Peña ha intentado hacer un equilibrio, pero no lo ha logrado.

Si es financiación singular, no es compatible con igualdad de financiación con el resto de comunidades. La portavoz de ERC dice que, o le dan las llaves, como el concierto, o no hay investidura.

Si no hay llave, no hay nada que hacer. Lo mejor de todo es que Puigdemont ha dicho que es un escándalo que Sánchez esté intentando conseguir el apoyo para Illa de esta manera. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Sánchez con Puigdemont? Le ha dado una amnistía.

Puigdemont está probando el aceite de ricino, que hemos tragado todos, y resulta que no le gusta.