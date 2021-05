Sin acuerdo migratorio en Europa

Se cumple una semana del inicio de la crisis en Ceuta. El modo en el que Marruecos se ha movido en las últimas horas confirma que lo sucedido en la ciudad española no ha sido una crisis migratoria. El Gobierno del país vecino, siguiendo las indicaciones de Mohamed VI quiere culpabilizar a España por haber dado entrada en nuestro territorio a Brahim Gali y quiere dividir a los socios de la UE respecto al contencioso del Sáhara.

La crisis de Ceuta no ha sido una crisis migratoria, pero ha puesto de manifiesto la falta de instrumentos en la UE para hacer frente a la llegada masiva de migrantes. Ha quedado claro que el Nuevo Pacto de Inmigración y Asilo presentado por Ursula von der Leyen en septiembre de 2020, aunque fuera aprobado por el Consejo Europeo, sería insuficiente. El control migratorio del Mediterráneo central está subcontratado a Libia, lo que supone poca exigencia en derechos humanos. El modelo de asilo sigue fracasado desde 2015, no sirve el Reglamento de Dublín que establece que el solicitante solo lo puede hacer en el país de llegada. No bastaría mejorar la identificación en las fronteras, como establece el Pacto de Inmigración y Asilo. Y tampoco que se establezca un tiempo máximo de 12 semanas para responder a una solicitud de asilo. Mientras los mecanismos de solidaridad con los países del sur de Europa sean de “contribución flexible”, no obligatoria y solo en caso de crisis, a España, Grecia e Italia, no se les reconocerá, de facto, su condición de frontera sur de toda Europa.