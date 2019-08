El silencio de los moderados

El verano está siendo intenso en Europa. Y no se trata solo de las altas temperaturas, sino de la magnitud de los acontecimientos políticos que nos acechan.

La crisis en torno al Open Arms, que deja en evidencia la necesidad urgente de una política migratoria común en la Unión Europea, el fortalecimiento progresivo del nacionalismo, que Salvini y la extrema derecha alemana llevan días azuzando, las tensiones no resueltas entre Rusia y la UE, telón de fondo en la próxima cumbre del G7, o el desenlace final del Brexit son solo cuatro de las grandes cuestiones que exigen que las instituciones europeas abandonen la interinidad en la que se encuentran. Sumemos a esto la amenaza de una recesión económica que no se cierne solo sobre Alemania, sino sobre toda la Unión.

El horizonte, ciertamente, no es halagüeño. Frente a él, los discursos nacionalistas que van adquiriendo fuerza en las sociedades europeas responden con un mensaje sencillo cargado de emociones. Mientras tanto, las fuerzas políticas moderadas guardan silencio.

No debería ser tan complicado explicar a la ciudadanía que ser europeo no supone traicionar las lealtades patrióticas, que Europa es una sociedad plural que puede integrar sin renunciar a lo propio, que la xenofobia y el racismo son contrarios a las raíces religiosas y culturales de Europa, que los extranjeros no son enemigos, y que el nacionalismo acaba siempre por imponerse a la ley y al orden.

Los grandes desafíos a los que se enfrenta el otoño europeo requieren decisiones técnicas, pero, más aún, exigen un discurso político cargado de fortaleza moral. De lo contrario, como viene sucediendo desde hace veinte días, serán los “salvinis” de turno, quienes acaben ganando la p