Durante el rezo de las Vísperas Solemnes en la Basílica de San Pedro, con el que dio comienzo el mes misionero extraordinario convocado por el Papa, Francisco ha recordado que este tiempo quiere ser una sacudida que impulse a los bautizados a ser activos en el bien: “no notarios de la fe y guardianes de la Gracia, sino misioneros”.

La misión está íntimamente ligada al testimonio de la vida, y a la coherencia entre lo que se afirma y lo que se vive. En este sentido, los protagonistas del mes extraordinario misionero no son solo quienes se trasladan a lejanas tierras en las que todavía no se ha anunciado el Evangelio. La Iglesia es por naturaleza misionera, por eso debe estar siempre en salida, sin perder tiempo en llorar por las cosas que no funcionan, por los fieles que ya no tiene, por los valores de antaño que ya no están en la sociedad. La Iglesia, ha insistido el Papa Francisco, no debe buscar oasis protegidos para estar tranquila, sino ser sal de la tierra y fermento para el mundo. Una Iglesia cuya fuerza no radica en la relevancia social o institucional que alcance, sino el amor humilde y gratuito que vive y ofrece.

Este Mes extraordinario misionero es una oportunidad para un cambio de mentalidad, que pasa por asumir que no debemos vivir pasivamente la vida, sino que la debemos entregar; que no debemos compadecernos de nosotros mismos, sino que nos debemos dejar interpelar por las lágrimas del que sufre, como nos ha pedido el Papa Francisco. La Iglesia vuelve a encontrar su fecundidad en la alegría de la misión.