La Santa Sede llama al diálogo entre israelíes y palestinos

Israel tiene nuevo gobierno, un ejecutivo de concentración que Benjamín Netanyahu suma a su larga lista de habilidades. Israel ha acudido tres veces a las urnas en un año y Netanyahu se ha enfrentado, durante este período, a varias demandas judiciales, acusado de abuso de poder, corrupción y soborno. La aparente victoria permitirá que Netanyahu y su Gobierno inicien el anunciado plan de anexión de territorios palestinos. Un plan que ampara la Administración Trump y que tiene como trasfondo cerrar filas contra Irán. De hecho, las amenazas iraníes no se han hecho esperar, lo que ha desatado ya una escalada, por el momento verbal que, como ha alertado Jordania, pueden llevar a un “conflicto descomunal”.

Todo lo que sucede en Israel tiene repercusiones internacionales, lo que exigiría una finura diplomática que Netanyahu no está dispuesto a cultivar. La Santa Sede ya ha recibido la comunicación directa del Secretario General de la OLP y conoce de primera mano los planes de anexión unilateral de Israel y sus nefastas consecuencias para el proceso de paz. No se pueden violar impunemente las normas de derecho internacional, los acuerdos y las resoluciones adoptadas. No se pueden alterar fronteras.

Y cuando se hace, puede estallar la guerra. Esta llamada a la búsqueda de la paz a través del respeto a los pactos y al derecho podría ser un punto de partida más que suficiente para que las confesiones religiosas monoteístas presentes en Israel buscaran salidas que corten el nudo que hoy aprieta la región. La Santa Sede aboga por ello.