Sánchez nos aboca a unas nuevas elecciones

Tras la nueva ronda de consultas, el rey Felipe VI no ha propuesto a ningún candidato para la investidura, por lo que, aunque hasta el lunes técnicamente todo es posible, parece que estamos abocados a celebrar otras elecciones generales, el próximo 10 de noviembre.

No es justo culpar al sistema, o a las complejas circunstancias políticas, ni siquiera a los políticos que nos gobiernan, en general, sin matizar las diferentes responsabilidades de cada cual. El nuevo fracaso tiene el nombre y los apellidos de Pedro Sánchez. Es a él a quien el Rey encargó que tratara de formar gobierno y es él el que no lo ha conseguido. Actuando en muchos casos como si no se tratara de un gobierno en funciones, el Ejecutivo del PSOE ha vivido durante los últimos meses entregado al marketing político, en una permanente campaña electoral.

La posible reedición de un gobierno Frankenstein se ha ido diluyendo a medida que hemos ido conociendo las surrealistas peticiones de los socios preferentes de los socialistas. Por otra parte, el salvavidas que a última hora le ha lanzado Albert Rivera, aun incluyendo propuestas razonables, más parecía ya un órdago con apenas margen de maniobra y destinado a retratar a sus rivales políticos. Como ha señalado el líder del PP, Pablo Casado, más bien ha parecido en este tiempo que Sánchez no ha intentado en serio ningún acuerdo con ninguna formación política. A golpe de sondeo, Sánchez ha intuido que la suerte de segunda vuelta que se celebrará en noviembre, le será favorable, aunque sea evidente que el estrecho interés particular del PSOE se dé de bruces con el interés general de los españoles.