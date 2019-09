El rostro misionero de una Iglesia siempre joven

En la última etapa de su cuarto viaje apostólico a África, el Papa Francisco ha parado hoy en las Islas Mauricio, donde ha rezado ante la tumba del beato Père Laval, el llamado “apóstol de los negros”, ha pronunciado un discurso ante el cuerpo diplomático y las autoridades civiles, y ha celebrado una multitudinaria Eucaristía, a los pies de la montaña, en el Monumento de María Reina de la Paz. El Papa ha recordado que las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano y que para vivirlas debemos fijarnos en modelos como el padre Laval, que con su impulso misionero y su amor, fue capaz de dar a la iglesia de Mauricio una nueva juventud y un nuevo aliento, que hoy está invitada a renovar y proseguir.

Francisco ha dedicado un mensaje especial a los jóvenes del país. A pesar del crecimiento económico que las Islas han tenido en las últimas décadas, ellos sufren la lacra del paro y las nuevas formas de esclavitud, robándoles la posibilidad de sentirse actores privilegiados de la historia de su país. El Papa les ha invitado a evitar estériles lamentaciones. Para vivir el Evangelio no podemos esperar que todo a nuestro alrededor sea favorable. Les ha pedido entregarse a la tarea como hizo el beato Laval, que también vivió momentos de decepción y dificultad, pero no cejó en el empeño de que el Evangelio llegara a todos aquellos que no lo conocían. Hoy no nos debe preocupar que seamos menos, sino el hecho de que muchos vivan privados del mensaje salvador de Jesucristo.