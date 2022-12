La rectificación de Lambán

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que sus declaraciones en las que afirmaba que mejor le hubiera ido a España si Javier Fernández hubiera sido el secretario general del PSOE, fueron desafortunadas, al tiempo que mostraba su lealtad a Pedro Sánchez. Pero lo que no se puede negar es que, cuando se lamentó de que el sustituto de Rubalcaba en junio de 2014 no hubiera sido el líder socialista asturiano, sino Pedro Sánchez, estaba diciendo lo que de verdad piensa, como lo piensan otros socialistas históricos. Su rectificación busca calmar las aguas dentro del PSOE pero no deja ser un aviso.

La alianza de Sánchez con la izquierda radical y los independentistas, los indultos, la sedición, la ley Trans, la ley del “sí es sí”, la posibilidad de un referéndum de secesión o las consecuenicas de los pactos con Bildu, están provocando un profundo malestar en el seno del PSOE. Hasta tal punto que destacados dirigentes históricos están preparando una plataforma crítica con la política de Pedro Sánchez. La modalidad de esta iniciativa revela también el escaso debate interno dentro de esa formación política. Lambán, como otros barones regionales del PSOE, temen lógicamente el efecto de las políticas de Sánchez en términos electorales, ante las próximas municipales y autonómicas. Pero más allá de ese interés táctico, su análisis, rectificado de forma humillante desde Ferraz, apunta al corazón del disparate político-institucional que supone la opción Frankenstein, a la que Sánchez ha unido indefectiblemente su destino y, quizás, el del PSOE.