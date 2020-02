¿Quién gana en el encuentro Sánchez -Torra?

Según se dice, la agenda tras el encuentro Sánchez-Torra incluye diálogo político, regeneración institucional, financiación autonómica y cooperación entre administraciones. Es un baúl en el que caben muchos temas y ninguno en concreto. Lo que sí se sabe tras la comparecencia es que habrá mesa de diálogo y que se convocará pronto. Supuestamente se buscarán soluciones políticas desde el respeto a la «mayoría de catalanes» y a la seguridad jurídica. En realidad, nada que no se suponga en un Estado de Derecho, en el que no es posible dar un paso fuera de la ley.

Lo de hoy ha sido una escenificación que Sanchez y Torra podrían haberse ahorrado si no fuera porque tienen que contentar a sus acreedores. A ellos hay que convencerles de que la negociación, no se sabe muy bien sobre qué, sigue en pie, y de que al final de la misma obtendrán algo a cambio. El Gobierno encontrará respaldo para los presupuestos al comprometerse a una mesa que ERC no perdona, y Torra consigue un poco de tiempo mientras comparte mesa con ERC y Puigdemont deshoja la margarita de las elecciones.

Dice Sánchez que todo lo sucedido hoy lo ha hecho pensando en el bien común. En realidad, ni las imágenes del día ni la agenda acordada auguran grandes beneficios para la sociedad española. El anuncio de una comisión bilateral es un regalo para los oídos del independentismo y un desafío para el resto de los españoles. Sánchez no debería olvidar que gobierna para todos, y eso exige servir a todos por igual para que todos salgan ganando.