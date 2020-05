Protagonismo de la sociedad

La centralización de competencias que el Gobierno decretó al proclamarse el estado de alarma fue contestada, aunque por razones diferentes, por algunos presidentes autonómicos. A medida que iba acercándose el inicio de la desescalada, algunos de esos presidentes han reclamado la “cogobernanza” entre Gobierno central y Comunidades Autónomas. Y han esgrimido, entre otras razones, que según el principio de subsidiariedad había que devolver a los entes autonómicos lo que es de su competencia. De hecho, dicen los expertos que esa es una de las razones que explica la buena gestión del sistema sanitario alemán con diferencia a los de los países con gestión centralizada de los recursos sanitarios.

La subsidiariedad, sin embargo, va más allá del ámbito del Derecho Constitucional o Administrativo. Su verdadero significado reside en el modo de concebir las relaciones entre la Sociedad y el Estado. Defender la subsidiariedad quiere decir defender el protagonismo de los ciudadanos que en el ejercicio de sus derechos, deberes y libertades llevan a cabo iniciativas sociales de manera cooperativa. No se trata de negar el papel y la importancia del Estado. Lo que subraya la subsidiariedad es el valor decisivo de la iniciativa social, que el Estado debe fomentar y garantizar, no dificultar. Esto significa también que los miembros de una sociedad no solo tienen derechos que esgrimir, sino la responsabilidad de ser protagonistas a través de obras sociales, empresariales y educativas, entre otras muchas, con voluntad de permanencia y de servicio al bien común.