La Ministra de Hacienda dice estar satisfecha porque Bruselas no parece poner trabas ni pedir más aclaraciones a los Presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por eso, Montero se ha lanzado a la búsqueda de apoyos entre los socios de investidura de su Presidente. La realidad, sin embargo, es menos halagüeña.

El ultimátum: Presupuestos o elecciones no parece haber calado hondo, al menos por el momento, en las filas del independentismo catalán, altamente preocupado por el maremágnum de siglas en el que andan dispersos. Podemos, por su parte, se enfrenta a una urgencia interna de la que no puede escapar. Sumemos a eso que si los apoyos parlamentarios no están claros, las instituciones financieras no esconden sus reticencias. El organismo creado en 2013 para vigilar las cuentas públicas ya ha dicho que el Gobierno no cumplirá con el déficit público. El propio Banco de España ha llegado a hablar de unos Presupuestos basados en ingresos ficticios.

El Gobierno de España tiene la responsabilidad de asignar recursos, que por definición son escasos, a la satisfacción de necesidades que son crecientes. Diseñar unos Presupuestos para la galería o para satisfacer intereses particulares es una irresponsabilidad cuyo coste acaba recayendo en la ciudadanía. En vez de amenazar con Elecciones a sus socios, lo que debería hacer Sánchez es convocarlas para dar la palabra a la sociedad española y comprobar qué mayoría de gobierno es la encargada de afrontar los serios desafíos que tenemos por delante.