El precio va a ser más alto

No es difícil adivinar que Pedro Sánchez concluirá sus primeros contactos para la investidura de forma fallida. Hasta Sumar, con una Yolanda Díaz que se ha convertido en prolongación de Sánchez, ha interpretado el teatro de que todavía el acuerdo no está maduro. A Sánchez ese paripé le viene bien para ganar tiempo en la negociación decisiva con Puigdemont. Hoy les ha tocado interpretar el papel de una simulada impostura al PNV y al BNG. Los dos han dicho "no" pero, más que presumiblemente, los dos dirán sí a Sánchez. Ambos han hablado de la agenda gallega y la agenda vasca respectivamente, y en ambos casos el precio de la subasta será más alto que en ocasiones anteriores.

Sánchez es rehén de una situación lamentable y Feijóo, como ha hecho hoy, tiene la responsabilidad de denunciar lo que está sucediendo, de anunciar que recurrirá la ley de amnistía y que hará todo lo posible para que los diputados socialistas se retraten individualmente, a viva voz, en caso de que la tropelía siga adelante y tenga que ser votada en el Congreso. La situación reclama una oposición firme y sin complejos, que utilice todos los mecanismos democráticos a su alcance para frenar la deriva y el deterioro institucional en Sánchez está sumiendo a nuestro país.