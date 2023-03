Por una Europa capaz de entusiasmar

La tecnocracia, el control por parte de técnicos que ejerce Bruselas, es sin duda una de las claves del éxito de la UE. Gobiernos de otra forma renuentes a tomar ciertas decisiones impopulares se ven obligados a implementar políticas más responsables y sostenibles. Hasta ahí, la receta de Jean Monnet ha sido un éxito, pero llega un punto en el que se cruza una línea roja en la que la convergencia se convierte en un intento de imponer la uniformidad de un pensamiento único.

Lo ha advertido el Papa esta semana al recibir a los obispos de la Comisión de los Episcopados de la UE. Ni Francisco ni ninguno de sus antecesores es sospechoso de euroescéptico. Todos, sin excepción, han apoyado la integración europea, reconociendo en ella un proyecto de base profundamente moral, comenzando por la solidaridad mutua y la preservación de la paz. El Papa ha vuelto a apelar esta semana a ese ideal, tristemente de actualidad por la guerra en Ucrania.

Para dar una respuesta a lo que demandan hoy los signos de los tiempos no basta una respuesta fría y burocrática. “El paradigma tecnocrático”, ha dicho, “no es fructífero porque no entusiasma a la gente, no atrae a las nuevas generaciones, no implica a las fuerzas vivas de la sociedad en la construcción de un proyecto común”.

Solo respetando la diversidad de tradiciones y culturas, a través del diálogo, es posible liberar las fuerzas de la creatividad, que como muestra la historia de las últimas décadas son las que construyen la paz. Una Europa que se enriquezca de esas aportaciones, en lugar de intentar reprimirlas, tendrá su futuro asegurado.