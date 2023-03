Aunque el Gobierno intenta convencernos de que están puestas las bases para contener la inflación, la evolución de los precios en el mes de febrero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, parecen desafiar esos pronósticos. La rebaja del IVA en algunos alimentos básicos no parece estar teniendo el efecto deseado, dado que el precio de la cesta de la compra sigue subiendo, entre otras razones por el desplome del sector agroalimentario y el alza de las exportaciones.

El encarecimiento de la electricidad en las últimas semanas también incide en el repunte de los precios en febrero. La tasa interanual subió hasta un 6,1% y la subyacente alcanzó un 7,7 por ciento, con lo que lleva cuatro meses seguidos de incremento, y nos coloca en índices de los años ochenta.

Este escenario tiene inevitables consecuencias para la vida cotidiana de los españoles. No pocas empresas se verán en los próximos meses en la tesitura de elevar sus precios, dado que no pueden asumir los márgenes actuales. Sorprende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se siga negando a algunas medidas como reducir el IVA de la carne y el pescado para generar una tregua en los alimentos. En contra de lo que ha venido repitiendo el Gobierno en los últimos meses, España ya no es el país que tiene la más baja inflación de la zona euro. No es buen camino negar la realidad empeñándose en restar importancia a esta subida, lo correcto sería tomar medidas de largo alcance para acabar con la pesadilla inflacionista.